- Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой. Если выйду на поле, мне всё равно, кто будет рядом. Дивеева может заменить Гогуа, есть другие варианты. У нас все понимают требования тренеров, могут играть в позиционной обороне, комбинировать, - цитирует футболиста пресс-служба ЦСКА.
Матч ЦСКА - "Урал" начнётся сегодня в 14:00 по мск.
После 19 туров ЦСКА идёт на четвертом месте с 34 очками. "Урал" с 24 пунктами идёт девятым.
Карпов надеется, что отсутствие Дивеева не скажется на игре с "Уралом"
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от игры 20-го тура с "Уралом".
Источник: ПФК ЦСКА
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