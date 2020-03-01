"Мы бились, каждый за каждого, за "Динамо". Где-то упускали нападающих соперника, и в первом тайме все решило индивидуальное мастерство атакующего игрока "Спартака".
Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей. Очень обидно, что расстроили трибуны. Это вдвойне болезненный удар — проиграть "Спартаку" дома. Есть переживания. Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах", — заявил защитник в эфире "Динамо ТВ".
Дмитрий Скопинцев перешёл в "Динамо" в зимнее трансферное окно из "Краснодара". Сумма трансфера игрока составила 4,30 миллионов евро, сообщает Transfermarkt. Во вчерашнем проигранном матче со "Спартаком" Скопинцев провели на поле все 90 минут.
Победу "красно-белым" во вчерашнем матче принесли точные удары хавбеков Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.
Следующий матч в РПЛ "бело-голубые" проведут 7 марта на своём поле против "Тамбова".
Скопинцев: особых моментов у "Спартака" не было
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение в дерби от "Спартака" в матче 20-го тура РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Динамо"
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