Почеттино отменил выходные в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино изменил тренировочный график команды после разгромного поражения от "Ливерпуля".

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По информации The Standard, аргентинец отменил выходной после матчей, который ранее предоставлял футболистам его предшественник Майкл Каррик. Вместо отдыха игроки прибыли на клубную базу для восстановительных занятий. Кроме того, Почеттино обязал команду приезжать на тренировки раньше.



Аргентинский тренер возглавил "МЮ" 18 ноября, досрочно завершив работу со сборной США. В первом матче под его руководством манкунианцы уступили "Ливерпулю" со счётом 0:4.