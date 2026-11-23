- Но я бы не назвал это скандальным решением. Обсуждать и спорить можно сколько угодно, но говорить о том, что решение арбитра повлияло на развитие событий матча, можно только в том случае, если была допущена явная, очевидная и грубейшая ошибка.
В данном случае действия судьи выглядят вполне логичными. Это решение, по которому можно спорить, но все основания для удаления были, - сказал Черданцев "Матч ТВ".
Осипенко получил красную карточку на 44-й минуте после фола на Джоне Кордобе. Встреча завершилась со счётом 1:1. "Динамо" с 32 очками лидирует в РПЛ, а "Краснодар" с 27 баллами занимает четвёртое место.