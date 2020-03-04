Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. По окончании матча главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско хотел пожать руку наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко, но белорусский специалист оттолкнул Тедеско.
После игры Тедеско отметил, что это были эмоции и для него нет никакой проблемы.
"За пять минут до конца матча Тедеско что-то говорил Гончаренко, выражая недовольство судейством. Это эмоции, нормальные вещи. Гончаренко вспыльчив, вскипел. Поступил он не очень, но его можно понять", - сказал Калиниченко.
Калиниченко: Гончаренко поступил не очень
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал скандал в матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" - ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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