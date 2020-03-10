Прядкин сообщил, что РПЛ будет выполнять указ мэра Москвы

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался относительно сегодняшней новости о том, что в Москве до 10 апреля ограничили проведение массовых мероприятий с численностью более 5 тысяч.

Фото: ТАСС