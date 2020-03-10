Прядкин сообщил, что РПЛ будет выполнять указ мэра Москвы

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался относительно сегодняшней новости о том, что в Москве до 10 апреля ограничили проведение массовых мероприятий с численностью более 5 тысяч.
Фото: ТАСС
Ограничения коснутся и футбольных матчей.

"Мы будем выполнять указания Правительства Москвы, соответствующую консультацию мы завтра проведем с РФС и примем решение. Раз такое решение, значит, будет присутствовать 5 тысяч.

Насколько вероятно, что матчи пройдут при пустых трибунах? Не хотелось бы этого. Футбол для фанатов. Но здоровье все-таки превыше всего", - приводит слова Прядкина Sport24.

Напомним, что в ближайший месяц в Москве должны состояться пять матчей, включая игры ЦСКА - "Зенит" и "Динамо" - ЦСКА.


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Теги: Прядкин
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