"Второй день на карантине в Москве! Пытаюсь хорошо провести время, много читаю, учусь, работаю, ем вкусную еду! И смотрю YouTubе", — написал Шюррле.
"Оставался бы дома", — написал ему в комментариях один из российских болельщиков.
Футболист находится на вынужденном двухнедельном карантине после прилёта в Москву из Германии, где он восстанавливался после травмы.
Напомним, Андре Шюррле находится в "Спартаке" в аренде до конца текущего сезона. 29-летний футболист принадлежит "Боруссии" из Дортмунда. По окончании арендного соглашения "красно-белые" имеют право выкупить трансфер Шюррле.
В сезоне 2019/2020 Шюррле забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачах в 18-ти матчах за "Спартак".
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Полузащитник "Спартака" Шюррле рассказал, как проводит время на карантине
Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле в своём аккаунте Instagram рассказал, как проходит его карантин из-за коронавирусной инфекции.
Фото: Instagram Андре Шюррле
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