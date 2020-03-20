Об этом сообщает "Metaratings".
По данным источника, футболисты "Спартака" получают зарплату в рублях по курсу евро два раза в месяц. Курс высчитывается по стоимости евро в последний день предыдущего месяца.
Также в контрактах игроков клуба прописано, что если курс рубля падает более, чем на 15%, то курс фиксируется по последним значением, по которым была сделана выплата зарплаты.
Источник: если рубль упадет больше, чем на 15%, курс в зарплатах игроков "Спартака" будет зафиксирован
В контрактах игроков московского "Спартака" есть пункт выплаты зарплаты в случае резкого падения рубля.
Источник: ФК "Спартак"
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