- Ну мы же полноценно тренировались, когда другие команды сели на карантин и жонглировали туалетной бумагой (улыбается). Сейчас и до нас дошли ограничения. Так что будет время.
Хотите, чтобы я тоже почеканил туалетную бумагу? Какие проблемы — пожонглирую. Но лучше, конечно, это делать с мячом. Возьму у администратора и начну ставить рекорды, - цитирует Глушакова "СЭ"
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
Глушаков рассказал, почему не принял участие в челлендже с туалетной бумагой
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков объяснил, почему челлендж с чеканкой туалетной бумаги прошёл мимо него.
Источник: ФК "Ахмат"
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