Глушаков рассказал, почему не принял участие в челлендже с туалетной бумагой

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков объяснил, почему челлендж с чеканкой туалетной бумаги прошёл мимо него.

Источник: ФК "Ахмат"