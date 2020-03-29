"В детстве я любил смотреть игры с участием Фернандо Торреса и Дидье Дрогба. Мне очень нравится стиль Торреса и уверенность Дрогба на поле, я очень много работаю, чтобы быть похожим на них", — цитирует Шомуродова пресс-служба "Ростова".
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Элдора Шомуродова 11 голов и 6 результативных передач в 22-х матчах за "Ростов".
Ростовчане занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Валерия Карпина - 38 очков.
Действующий контракт 24-летнего узбекского форварда с "Ростовом" рассчитан до 2024-го года. Transfermarkt оценивает нападающего в в 6,5 миллионов евро. Агент футболиста Герман Ткаченко сообщал, что летом Шомуродов может перебраться в один из европейских клубов.
Шомуродов: много работаю, чтобы стать как Торрес и Дрогба
Узбекский нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов рассказал, кто из форвардов был его кумиром в детстве.
Фото: ФК "Ростов"
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