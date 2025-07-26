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"Спартак" и "Балтика" играют вничью после первого тайма

Первый тайм матча второго тура РПЛ между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой» завершился со счетом 0:0.
Фото: ФК "Спартак"
На 11-й минуте прямую красную карточку получил форвард «красно-белых» Антон Заболотный. 34-летний нападающий был наказан за то, что попал сопернику открытыми шипами в бедро.

На 44-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счет в матче, однако гол был отменен после просмотра VAR.

Встреча проходит на «Лукойл Арене» в Москве.

Напомним, что в первом туре «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, а «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

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