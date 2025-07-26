На 11-й минуте прямую красную карточку получил форвард «красно-белых» Антон Заболотный. 34-летний нападающий был наказан за то, что попал сопернику открытыми шипами в бедро.
На 44-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счет в матче, однако гол был отменен после просмотра VAR.
Встреча проходит на «Лукойл Арене» в Москве.
Напомним, что в первом туре «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, а «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).
"Спартак" и "Балтика" играют вничью после первого тайма
Первый тайм матча второго тура РПЛ между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой» завершился со счетом 0:0.
Фото: ФК "Спартак"