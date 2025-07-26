«Футбол преобразился, стал другим - ярким, насыщенным, но сейчас не хватает очков в турнирной таблице и счета на табло. Уверен, что Алексей активно работает над реализацией моментов и уверен, что у него все получится. У человека есть цель, он профессионал, он великий мотиватор. Мы верим в него», - цитирует Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».
Шпилевский возглавил «Пари НН» этим летом, ранее эту должность в клубе занимал Виктор Гончаренко.
В первом туре нижегородцы проиграли «Краснодару» со счетом 0:3, а во втором - «Крыльям Советом» (0:2).
В следующем матче РПЛ «Пари НН» сыграет с московским «Локомотивом».
Гендиректор "Пари НН": Шпилевский - профессионал, великий мотиватор
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о старте команды в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"