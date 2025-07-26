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Арбитр Федотов - об удалении Заболотного: я не согласен с Карасевым

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление форварда «Спартака» Антона Заболотного в матче второго тура РПЛ с «Балтикой».
Фото: скриншот с трансляции "Матч Премьер"
«Я не согласен с Карасёвым. Во-первых, он пропустил сам эпизод. Во-вторых, это жёлтая карточка. Заболотный тянулся к мячу. Да, шипы были, попал в бедро. Но при этом нога была согнута и дальше ушла вскользь. Элемента додавливания я не вижу», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Заболотный получил красную карточку на 11-й минуте. 34-летний нападающий был наказан за то, что попал сопернику открытыми шипами в бедро.

Отметим, что счет в матче второго тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» не открыт - 0:0.

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