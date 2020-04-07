"Нужно разговаривать не так, как это делает Кикнадзе". Рабинер - о переговорах о снижении зарплат в "Локо"

Футбольный журналист Игорь Рабинер прокомментировал разногласия между футболистами и руководством "Локомотива" в вопросе снижения заработных плат в период распространения коронавируса.
Фото: ТАСС
"Может, в конце концов стороны и договорятся, тем более что для футболистов в данном случае на первом месте стоят не деньги. Но для этого с ними нужно по-другому разговаривать, чем это делает Василий Кикнадзе.

Насколько мне известно, игроки (а возможно, и их семьи) были удивлены и недовольны, что их обязывают собраться вместе большой толпой посреди режима самоизоляции. Это как бы и не очень законно по нынешним временам. Но явка была обязательной, и пришлось приезжать – не было вроде как только Хеведеса и Чорлуки, уехавших карантинить по домам.

Второе – на собрание не позвали никого из тренерского штаба. Ладно бы еще только Юрия Семина – это могли бы формально объяснить тем, что он в группе риска. Но никого – ни Пашинина, ни Батуренко, ни Лоськова и т.д. Это тоже людей удивило, поскольку тренеры – тоже члены коллектива, с командой они в одной лодке, и их мнение в режиме общего собрания команде тоже хотелось услышать. Но Кикнадзе решил отсечь одних от других, что возымело только обратный эффект.

Если стороны так и не договорятся, думаю, это может стать последней каплей для совета директоров РЖД по Кикнадзе. Деньги сейчас считают все, и на фоне того, что с игроками уже договорились "Спартак", "Динамо", "Зенит", недоговороспособность своего топ-менеджера будет расценена в верхах однозначно", – написал Рабинер в своём телеграм-канале.

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Теги: Кикнадзе Рабинер Локомотив
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