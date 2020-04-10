Напомним, что Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 года по 2019-й. В течение прошлого года вратарь играл за греческий "Олимпиакос" и турецкий "Газиантеп".
- Зимой пришло ощущение, что пора возвращаться в Россию. И "Арсенал" оказался лучшим из вариантов. Хорошая, играющая команда, где меня очень тепло приняли.
До этого, когда я перестал принадлежать "Зениту", были мысли дальше пробовать себя в Европе. Но после не самого удачного отрезка в "Олимпиакосе" и "Газиантепе" найти что-то стоящее было сложно. А в России мои возможности хорошо известны, - приводит слова игрока пресс-служба.
"Арсенал" после 22-х туров идет на седьмой строчке РПЛ. Напомним, что сезон был приостановлен до 31 мая.
Лодыгин: после не самого удачного отрезка найти что-то стоящее в Европе было сложно. А в России мои возможности хорошо известны
Вратарь тульского "Арсенала" Юрий Лодыгин рассказал о том, почему он решил вернуться в Россию.
Фото: sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!