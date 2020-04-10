Лодыгин: после не самого удачного отрезка найти что-то стоящее в Европе было сложно. А в России мои возможности хорошо известны

Вратарь тульского "Арсенала" Юрий Лодыгин рассказал о том, почему он решил вернуться в Россию.

Фото: sportbox