Бышовец: Евсеев не здоровается со мной? После "Локо" мы ни разу с ним не встречались

Экс-тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец ответил на сегодняшние слова экс-игрока "железнодорожников" Вадима Евсеева, в настоящее время возглавляющего "Уфу".
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня Вадим Евсеев рассказал, что Бышовец убрал его и Дмитрия Лоськова из "Локомотива", так как они ассоциировались с Сёминым и недавними большими победами клуба.

Евсеев - о Бышовце: он убрал меня и Лоськова, потому что мы были слишком неудобны ему

"Такое решение действительно принималось мной. Мы строили новую команду без скидок на предыдущие заслуги, исходя из готовности игроков отвечать конкретным тренерским требованиям, игровой концепции. Евсеев и Лоськов на тот момент в нее не вписывались. Был соблюден исключительно спортивный принцип. Рабочий момент. Так происходит и сейчас в любой серьезной команде. Ничего личного.

Евсеев не здоровается со мной?Так и сказал? Интересно. Но дело в том, что после "Локомотива" мы ни разу с ним не встречались. Я его, по крайней мере, не видел. Как он в принципе мог со мной поздороваться?" — цитирует Бышовца "Советский спорт".

Анатолий Бышовец возглавлял московский "Локомотив" в 2007-м году. Последним местом работы 73-летнего Бышовца была краснодарская "Кубань" в 2009-м году, где он занимал должность тренера-консультанта.


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Теги: Бышовец Евсеев Уфа Локомотив
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