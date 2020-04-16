Евсеев - о Бышовце: он убрал меня и Лоськова, потому что мы были слишком неудобны ему

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Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б - это Бышовец. Он убрал меня и @dmitryloskov Лоськова из @fckokomotiv «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным @seminip и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь. #спорт #спортэтожизнь #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #премьерлига #локомотив #евсеев
- Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б – это Бышовец. Он убрал меня и Лоськова из "Локомотива", потому что мы были слишком неудобны ему и слишком сильная была ассоциация с Сёминым и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики "Локо" тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила всё по своим местам, — написал Евсеев.
44-летний тренер выступал за красно-зеленых с 2000 по 2006. В составе москвичей Евсеев дважды стал чемпионом России, трижды обладателем Кубка страны и дважды Суперкубка.
Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2020 года. В нынешнем сезоне команда идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками.
Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.