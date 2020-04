Евсеев - о Бышовце: он убрал меня и Лоськова, потому что мы были слишком неудобны ему

View this post on Instagram

Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б - это Бышовец. Он убрал меня и @dmitryloskov Лоськова из @fckokomotiv «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным @seminip и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь. #спорт #спортэтожизнь #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #премьерлига #локомотив #евсеев