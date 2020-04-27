— Честно говоря, сложно это принимать, у руководства клуба своя частная жизнь, они делаю то, что считают нужным. Команда идет в Лигу чемпионов и менять тренера до возобновления чемпионата — не совсем корректно и правильно. Правда, мы не знаем внутреннюю кухню клуба. Семин своей работой заслужил продление хотя бы до конца РПЛ.
Не думаю, что "Локомотив" достиг пика, у него много ресурсов. Это команда, которая может прогрессировать не только в РПЛ, но и в Лиге чемпионов, — рассказал Корнаухов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Юрия Сёмина на посту наставника "Локомотива" заменит Марко Николич, который должен подписать контракт на два года с зарплатой в два раза меньше, чем у россиянина.
Контракт Сёмина с "Локомотивом" действует до 31 мая 2020 года, что ставит невозможным его руководство командой в случае возобновления чемпионата России, который был приостановлен как минимум до 31 мая.
Корнаухов: Семин своей работой заслужил продление хотя бы до конца РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о ситуации наставника "Локомотива" Юрия Сёмина.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!