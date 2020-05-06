Худший трансфер за всю историю АПЛ по мнению телеканала - сделка "Саутгемптона", который подписал в 1996 году Али Диа. После одного сыгранного матча с футболистом расторгли контракт.
"Серебро" рейтинга выиграл переход Дэнни Дринкуотера из "Лестера" в "Челси" за 34,1 миллиона фунтов стерлингов в 2017.
Замкнул тройку лидеров худших трансферов Рикардо Альварес и его переход из "Интера" в "Сандерленд" за 9,5 миллиона фунтов стерлингов в 2015.
На 41-й строчке рейтинга расположился трансфер в 2016 году форварда Умара Ньясса из "Локомотива" в "Эвертон" за 16,1 млн фунтов стерлингов.
Переход Ньясса из "Локомотива" в "Эвертон" в топ-50 худших трансферов АПЛ за всю историю
Сайт ESPN опубликовал список из 50-ти худших трансферов в истории чемпионата Англии.
Фото: СЭ
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