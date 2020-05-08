Максименко посадил дерево у "Ростов Арены", поучаствовав в акции Сад памяти (фото)

Целью акции является посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.Своё дерево Максименко посвятил Дмитрию Ковалёву.— В 1944-м он помог нашим войскам продвинуться в сторону Варшавы, уничтожив орудие прямой наводки противника. Позже ликвидировал две пулемётных точки врага, обеспечив успешные действия стрелковой роты, — сказано в twitter-аккаунте сборной России.