Экс-игрок "Зенита" Спивак: в 2001-м Мутко вызвал нас: "Надо вам контракты поднимать". Мы удивились

Бывший хавбек "Зенита" Александр Спивак рассказал историю, как его с партнером по команде Валерием Цветковым однажды пригласил к себе Виталий Мутко.
Фото: ТАСС
Напомним, что Мутко с 1997 года по 2003 год являлся президентом "Зенита".

- Я не общался часто с руководством "Зенита". Только с Виталием Мутко у нас были достаточно близкие отношения, да и у него, как и у других руководителей "Зенита", я никогда ни о чем не просил.

Помню, на Кипре, перед сезоном 2001 года, Виталий Леонтьевич вызвал нас с Валерием Цветковым к себе и говорит: "Надо же вам контракты поднимать, а вы не приходите. Почему?" Мы удивились: "А так можно?" — цитирует Спивака "Петербургский дневник".

Отметим, что "Зенит" в 2001 году занял третье место в чемпионате России.

Спивак защищал цвета питерского клуба с 2000 по 2007 год.



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Теги: Мутко Спивак Зенит
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