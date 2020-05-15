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"Охренительное решение. Снимаю шляпу перед РФС". Радимов высказался о решении доиграть сезон

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в своем твиттере высказался о решении доиграть нынешний сезон РПЛ.
Фото: 24СМИ
Сегодня стало известно, что чемпионат России будет возобновлен 21 июня. При этом все матчи пройдут без зрителей.

"Снимаю шляпу перед руководством РФС! Решение возобновить РПЛ охренительное! Понятно, сложное. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня! Но уверен, что с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают, а действуют! Уважение к ним безгранично!" – написал Радимов.

Стала известна дата возобновления РПЛ

Дюков: если чемпионат всё же не будет доигран, итог будет подведён по последнему сыгранному туру

Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей

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Теги: Радимов РПЛ
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