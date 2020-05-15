"Охренительное решение. Снимаю шляпу перед РФС". Радимов высказался о решении доиграть сезон

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Сегодня стало известно, что чемпионат России будет возобновлен 21 июня. При этом все матчи пройдут без зрителей."Снимаю шляпу перед руководством РФС! Решение возобновить РПЛ охренительное! Понятно, сложное. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня! Но уверен, что с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают, а действуют! Уважение к ним безгранично!" – написал Радимов.