— Вагнер Лав — лучший легионер в истории РФПЛ? Может быть. А может быть, и нет. Кого еще можно вспомнить… Я бы точно поставил Вагнера выше Халка. Если не Вагнер Лав, то, может быть, Промес. Это был удивительный случай попадания — игрока в команду и команды в игрока, — рассказал Уткин на своём youtube-канале.
35-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе московского клуба бразилец выиграл три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России.
28-летний Промес защищал цвета "Спартака" с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат и Суперкубок России.
Уткин назвал двух лучших легионеров в истории РПЛ
Футбольный блогер Василий Уткин считает, что форвард Вагнер Лав и вингер Квинси Промес являются лучшими иностранными игоками в истории РПЛ.
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