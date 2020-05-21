- На мой взгляд, клуб предпринял крайне рискованный шаг. И ладно, если бы тренер был опытным, но он нам совершенно неизвестен. Ведь год назад господин Кикнадзе говорил, что Юрий Палыч его абсолютно устраивает.
Но самое тяжелое - это отказ от болельщиков. С точки зрения футбольного бренда, это ужасно.
Николич совершенно осознанно кладет голову на железнодорожные рельсы. Он верит в то, что достоин после Венгрии работать в России, и, более того, тренировать вторую команду РПЛ, бороться с сильнейшими конкурентами за место в Лиге чемпионов, а затем выступать в этом турнире, - приводит слова Геркуса СЭ.
Источник: Николич не получил разрешение на работу в России
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Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Геркус: Николич совершенно осознанно кладет голову на рельсы
Экс-гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал тренерские перестановки в клубе.
Фото: СЭ
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