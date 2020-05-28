"Как можно бегать в маске? Власти на себе опробовали, видимо, у них всё нормально. Новые правила выхода из дома и занятий спорта в масках в Москве? Не понимаю таких решений. Смысл, наверное, есть, но, видимо, скрытый. Легче было по времени ограничить.
Не понимаю, как можно заниматься спортом в маске: бежишь, дышать тяжело, да ещё и маска всё закрывает. Видимо, власти на себе это опробовали, у них всё нормально. Некоторые их решения, мягко говоря, неадекватны", - приводит слова Широкова "Чемпионат".
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 1 июня будут смягчения ограничений. Жители могут выходить на улицу только в масках. При этом для горожан будет действовать график прогулок.
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Роман Широков: некоторые решения властей неадекватны
Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и сборной России Роман Широков высказался о новых правилах прогулки в Москве.
Фото: © РИА Новости
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