"Ростов" может сделать предложение "Спартаку" по Гулиеву

Об этом сообщает Чемпионат. Напомним, Аяз Гулиев провел в ростовском клубе весь 2018 год, сначала в аренде, а потом на постоянной основе. Затем в 2019 "Спартак" использовал опцию обратного выкупа.
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Аяз Гулиев был переведён в "Спартак-2" за неподобающее поведение.
23-летний полузащитник Аяз Гулиев - воспитанник "красно-белых". В текущем сезоне игрок провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.
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Фото: Sportbox
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