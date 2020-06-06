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Рахимич: Ибрагимович играет в 38, а Вагнеру скоро исполнится только 36

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич, ранее выступавший за армейцев, отреагировал на возможное возвращение Вагнера в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"
По информации СМИ, весьма вероятно возвращение 35-летнего игрока в ЦСКА.

- Даже в таком солидном возрасте Вагнер будет игроком основного состава? Конечно. Ибрагимович играет в 38, а Вагнеру скоро исполнится только 36.

Его опыт и мастерство нападению ЦСКА точно не помешают. Такие люди привлекают болельщиков на трибуны. Было бы прикольно, если бы он завершил карьеру в ЦСКА, - приводит слова тренера "Советский спорт".

За красно-синих игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. За проведённые в Россию годы форвард забил в общей сложности 120 мячей.

После 22-х туров ЦСКА находится на пятой строчке РПЛ. Команда возобновит сезон игрой против "Зенита" 20 июня.


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Теги: Вагнер Лав Рахимич ЦСКА
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