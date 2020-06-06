По информации СМИ, весьма вероятно возвращение 35-летнего игрока в ЦСКА.
- Даже в таком солидном возрасте Вагнер будет игроком основного состава? Конечно. Ибрагимович играет в 38, а Вагнеру скоро исполнится только 36.
Его опыт и мастерство нападению ЦСКА точно не помешают. Такие люди привлекают болельщиков на трибуны. Было бы прикольно, если бы он завершил карьеру в ЦСКА, - приводит слова тренера "Советский спорт".
За красно-синих игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. За проведённые в Россию годы форвард забил в общей сложности 120 мячей.
После 22-х туров ЦСКА находится на пятой строчке РПЛ. Команда возобновит сезон игрой против "Зенита" 20 июня.
Рахимич: Ибрагимович играет в 38, а Вагнеру скоро исполнится только 36
Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич, ранее выступавший за армейцев, отреагировал на возможное возвращение Вагнера в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!