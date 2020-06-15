Как сообщает РБ-Спорт, новый инвестор "Химок" Сергей Ломакин выделил на клуб миллиард рублей, что позволит принять участие в РПЛ. Рассмотрение заявки пройдет на следующей неделе.
В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Химки" заняли второе место и получили в путевку в РПЛ. Однако позже стало известно, что из-за финансовых проблем подмосковный клуб может отказаться от участия в турнире. Новый инвестор, возможно, поможет команде подняться в статусе.
"Химки" подали документы на участие в РПЛ и ФНЛ
Подмосковные "Химки" подали все необходимые документы для лицензирования на право участия и в РПЛ, и в ФНЛ.
Фото: ФК "Химки"
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