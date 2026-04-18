США готовятся к приезду сборной Ирана на чемпионат мира

Власти США рассчитывают на участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, несмотря на напряжённые отношения между странами.

- Мы планируем логистику, исходя из того, что сборная Ирана примет участие. Президент также ожидает их приезд, - приводит слова Эндрю Джулиани Politico.

Американская сторона уже выстраивает организационные процессы с учётом приезда команды на турнир.Ранее в Иране заявляли, что команда выступит на турнире только при наличии гарантий безопасности для игроков.Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана попала в одну группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией, при этом все её матчи должны состояться на территории США.