Российская премьер-лига

Оренбург
12:00
ЛокомотивНе начат
Крылья Советов
14:30
ЦСКАНе начат
Рубин
17:00
АкронНе начат
Нижний Новгород
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

СКА-Хабаровск
10:00
РоторНе начат
Сокол
13:30
УралНе начат
Уфа
15:00
ЧерноморецНе начат
Чайка
15:00
ФакелНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Родина
17:00
Волга УлНе начат
Нефтехимик
17:30
Спартак КостромаНе начат

Кубок Испании

Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат

Кирьяков - об увольнении Рахимова из "Рубина": не понимаю, зачем это сделали

Сергей Кирьяков прокомментировал решение "Рубина" расстаться с Рашидом Рахимовым.
По его мнению, команда не давала поводов для таких изменений.

- Непонятно, почему поменяли Рахимова. "Рубин" уверенно чувствовал себя в чемпионате. Нужна была веская причина, чтобы уволить. "Рубин" не стал лучше при новом тренере, - приводит слова Кирьякова "РБ Спорт".

Решение об отставке Рахимова было принято в начале года - вскоре пост главного тренера занял Франк Артига, уже имеющий опыт работы в российских клубах.

На данный момент казанцы располагаются в середине таблицы: с 34 очками команда занимает восьмое место. В ближайшем туре "Рубин" проведёт домашний матч против "Акрона", встреча состоится 18 апреля.

