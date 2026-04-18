Кирьяков - об увольнении Рахимова из "Рубина": не понимаю, зачем это сделали

Сергей Кирьяков прокомментировал решение "Рубина" расстаться с Рашидом Рахимовым.

- Непонятно, почему поменяли Рахимова. " Рубин " уверенно чувствовал себя в чемпионате. Нужна была веская причина, чтобы уволить. "Рубин" не стал лучше при новом тренере, - приводит слова Кирьякова "РБ Спорт"

По его мнению, команда не давала поводов для таких изменений.Решение об отставке Рахимова было принято в начале года - вскоре пост главного тренера занял Франк Артига, уже имеющий опыт работы в российских клубах.На данный момент казанцы располагаются в середине таблицы: с 34 очками команда занимает восьмое место. В ближайшем туре "Рубин" проведёт домашний матч против "Акрона", встреча состоится 18 апреля.