Ветеран ЦСКА - о Чалове: ему стоит завершить карьеру

Владимир Пономарёв прокомментировал текущее положение Фёдора Чалова.
Фото: ФК ПАОК
По его мнению, нападающий серьёзно сдал и испытывает трудности в карьере.

- Чалов настолько потерял авторитет, что теперь не нужен никому бесплатно в РПЛ, да и даже в ПФЛ. Жаль мне парня. Думаю, ему надо закончить карьеру, - цитирует экс-футболиста ЦСКА "Советский спорт".

Права на футболиста принадлежат ПАОКу, а в Турции он выступает на правах аренды: в составе "Кайсериспора" форвард провёл 9 матчей без результативных действий.

За греческий клуб у него 24 игры, в которых он забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу. По окончании сезона игрок может стать свободным агентом.

