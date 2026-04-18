Ветеран ЦСКА - о Чалове: ему стоит завершить карьеру

Владимир Пономарёв прокомментировал текущее положение Фёдора Чалова.

"Советский спорт" . - Чалов настолько потерял авторитет, что теперь не нужен никому бесплатно в РПЛ, да и даже в ПФЛ. Жаль мне парня. Думаю, ему надо закончить карьеру, - цитирует экс-футболиста ЦСКА

По его мнению, нападающий серьёзно сдал и испытывает трудности в карьере.Права на футболиста принадлежат ПАОКу, а в Турции он выступает на правах аренды: в составе "Кайсериспора" форвард провёл 9 матчей без результативных действий.За греческий клуб у него 24 игры, в которых он забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу. По окончании сезона игрок может стать свободным агентом.