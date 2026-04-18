Стороны не смогли договориться о новом контракте, несмотря на действующее соглашение до 2027 года. В клубе готовы рассмотреть продажу игрока, если поступит предложение в диапазоне четырёх-пяти миллионов евро.
По информации Legalbet, интерес к колумбийцу проявляют ЦСКА и "Зенит".
В текущем сезоне Андраде провёл 27 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Названа сумма, за которую "Балтика" отпустит защитника - источник
Будущее Кевина Андраде в "Балтике" остаётся неопределённым - защитник может сменить клуб по окончании сезона.
