Шевченко рассказал о разговоре с президентом ФИФА по поводу России

Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с возможным возвращением российских команд в международные турниры.

- Сейчас возвращение россиян не рассматривается, и я это проговорил с Джанни Инфантино. Если россияне вернутся – у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать, - приводит слова Шевченко "Чемпион".