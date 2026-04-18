Шевченко рассказал о разговоре с президентом ФИФА по поводу России

Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с возможным возвращением российских команд в международные турниры.
Он отметил, что на данный момент вопрос снятия санкций не стоит на повестке.

- Сейчас возвращение россиян не рассматривается, и я это проговорил с Джанни Инфантино. Если россияне вернутся – у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать, - приводит слова Шевченко "Чемпион".

Санкции в отношении российского футбола действуют уже более четырёх лет - их ввели ФИФА и УЕФА, из-за чего сборная России участвует только в товарищеских матчах, пропуская крупные международные турниры.

