Напомним, что ЦСКА уступил в матче 0:4, при этом заканчивали игру армейцы в меньшинстве - защитник Вадим Карпов был удалён по ходу второго тайма.
- На 50-й минуте Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Удаление должно было быть и у ЦСКА: на 73-й минуте Азмун играл головой в мяч, а Дивеев попал ногой ему по голове. У игрока ЦСКА на тот момент уже была желтая карточка. Соответственно, надо было показывать ему вторую желтую.
Пенальти на 93-й минуте не было – рука у Дивеева была прижатой, - приводит слова рефери "Чемпионат".
Федотов отметил, что Карпов был удалён правильно, но при этом он поставил бы бригаде "двойку" за работу на этой встрече.
В рамках следующего тура ЦСКА должен сыграть против "Динамо", "Зенит" принимает "Крылья Советов".
Экс-судья Федотов: Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Пенальти не было
Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу рефери Сергея Иванова в рамках матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом".
Фото: Getty Images
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