Экс-судья Федотов: Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Пенальти не было

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу рефери Сергея Иванова в рамках матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом".
Фото: Getty Images
Напомним, что ЦСКА уступил в матче 0:4, при этом заканчивали игру армейцы в меньшинстве - защитник Вадим Карпов был удалён по ходу второго тайма.

- На 50-й минуте Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Удаление должно было быть и у ЦСКА: на 73-й минуте Азмун играл головой в мяч, а Дивеев попал ногой ему по голове. У игрока ЦСКА на тот момент уже была желтая карточка. Соответственно, надо было показывать ему вторую желтую.

Пенальти на 93-й минуте не было – рука у Дивеева была прижатой, - приводит слова рефери "Чемпионат".

Федотов отметил, что Карпов был удалён правильно, но при этом он поставил бы бригаде "двойку" за работу на этой встрече.

В рамках следующего тура ЦСКА должен сыграть против "Динамо", "Зенит" принимает "Крылья Советов".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Карасев Федотов Зенит ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Байдачный: отъезд Гончаренко? Спектакль какой-то
Агент Фомина - о будущем игрока: несколько европейских агентов уже звонили
"Уфа" сделала заявление в связи с информацией, что в команде скрыли заражение коронавирусом 1
Андронов – об уходе Гончаренко: бросать дело сейчас — разновидность трусости
Экс-судья Федотов: Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Пенальти не было 6
"Бернли" осудил оскорбительный баннер "Жизни белых важны" 15
"Ювентус" благодаря голам Роналду и Дибалы обыграл "Болонью"
"Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Бернли"
Ибрагимович останется в "Милане" до конца сезона
Защитник "Шахтера" Исмаили перенес операцию на колене
Во время матча "Ман Сити" - "Бернли" пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны" 21
Судья Федотов считает, что в ворота "Спартака" ошибочно назначили пенальти в матче с "Арсеналом" 3
В Английской премьер-лиге выявлен новый случай коронавируса
"Вильярреал" и "Севилья" забили друг другу по два гола
"Милан" в гостях разгромил "Лечче"
ЦСКА провел тренировку под руководством Овчинникова 3
Роналду - в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Болоньей"
Рамос избежал серьезной травмы
Баринов посвятил врачам победу над "Оренбургом" 3
Блогер Картавый Ник вошел в тренерский штаб юрмальского "Спартака" 3
Евсеев показал фото с супругой 1
Полузащитник "Сочи" Бахтияров: контракты обязуют нас выходить на каждый матч и делать свое дело 3
Мостовой показал фотографию дочери от француженки 6
Рибери впервые с осени прошлого года сыграет за "Фиорентину"
Обольский отправится на просмотр в испанский клуб 1
Побегалов: у нас уже есть опыт проведения игр без зрителей в Ярославле
Широков: связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно 14
Стал известен характер травмы Рамоса. Он пропустит игру с "Мальоркой"
Бубнов: Овчинников как правая рука Гончаренко вполне способен довести ЦСКА до конца сезона 1
Сетьен - о спорном пенальти в пользу "Реала": все видели, что произошло, каждый сделает собственный вывод
Все новости