Причины, из-за которых "Ротор" намерен отказаться от выступления в Премьер-Лиге, связаны с финансами, утверждают "Аргументы Недели".
Ранее губернатор Волгоградской области заявил, что регион не будет повышать бюджет клуба в связи с его выходом в Премьер-Лигу. В октябре гендиректор "Ротора" рассказал, что бюджет составляет чуть более 300 миллионов рублей.
Также под вопросом выступление в следующем сезоне РПЛ "Химок". При этом и подмосковный клуб, и "Ротор" прошли лицензирование для выступления в элитном дивизионе.
Источник: "Ротор" намерен отказаться от выхода в РПЛ из-за финансовых проблем
Победитель досрочно завершенного первенства ФНЛ "Ротор", рассматривает возможность отказаться от повышения в классе.
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