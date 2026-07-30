Матчи Скрыть

Почетный президент РФС: никакого ЧМ без Европы не будет

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал бойкот УЕФА турниров под эгидой ФИФА.
Фото: FIFA via Getty Images
"С моей точки зрения, правильное решение. Потому что Инфантино настолько заигрался в своих идеях, что уже ни с кем не советуется. Бойкот — это самое серьезное предупреждение, которое может быть. И никакого чемпионата мира без Европы не будет", - сказал Колосков "Матч ТВ".


Сегодня, 30 июля, УЕФА заявила о бойкоте участия 55 европейских команд, включая Россию, на ЧМ-2030. Причиной стали планы ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам.


Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится