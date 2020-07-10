Как сообщает Tipsbladet, в услугах футболиста заинтересованы "Ростов" и "Рубин".
Гюткьер не намерен продлевать контракт с польским клубом. Также в его услугах заинтересован французский "Генгам", предложивший трехлетний контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год.
В минувшем сезоне форвард провел 31 матч из забил 21 гол.
Нападающий "Леха" попал в список интересов двух российских клубов
Нападающий "Леха" Кристиан Гюткьер может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Лех"
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