По регламенту со следующего сезона ФНЛ в первенстве примут участие 22 команды. В этом случае розыгрыш невозможно будет завершить к маю, когда завершится сезон Премьер-лиги.
Как известно, в 2021 году пройдет перенесенный с текущего года чемпионат Европы. Соответственно, в мае не найдется паузы для проведения стыковых матчей, так как планируется подготовка к Евро.
Также в РФС сомневаются, что большинство команд ФНЛ смогут без нареканий перейти в дивизион выше, принимая во внимания проблемы "Тамбова" и "Оренбурга" с инфраструктурой.
Источник: Metaratings
Переходные матчи между командами РПЛ и ФНЛ могут быть отменены
РФС может отменить стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ.
Фото: ФНЛ
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