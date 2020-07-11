- Печально все в "Спартаке" в последнее время. Ну, хотя бы удалось не проиграть дерби "Локомотиву". Грядут очередные изменения, но будет ли от них толк.
У "Спартака" не будет Тедеско. Другой вопрос, является ли это такой уж проблемой. Судя по результатам команды, он не очень владеет ситуацией, - цитирует Титова Social.bet.
Матч пройдет сегодня и начнется в 20:30 по мск.
Красно-белые в прошлом туре на своем поле сыграли вничью с "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме арбитр удалил главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, который теперь не сможет руководить командой в трех ближайших турах, то есть - до конца сезона РПЛ.
"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Сочи" с 30 баллами занимает 12-е место.
Титов: печально все в "Спартаке". Тедеско не очень владеет ситуацией
Экс-игрок и тренер "Спартака" Егор Титов поделился эмоциями перед игрой красно-белых с "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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