- Футбол когда-то бывает справедливым, когда-то - не совсем. Неприятный отрезок у нас после пандемии, никак не можем вырулить. По игре минимальные претензии. Вели игру, не садились назад, хотели выиграть. Но опять пропустили нелогичный гол и проиграли.
Концентрация, нехватка мастерства в каких-то моментах. Выбили бы мяч, и ничего бы не было. А получается так, что эта атака стала роковой, - сказал Первушин в эфире Матч ТВ.
На 19 минуте в ворота гостей Владиславом Пантелеевым был реализован пенальти. В своей штрафной правила нарушил Адесойе Ойеволе, сыграв рукой.
Сравнять счет тамбовчанам удалось на 55-й минуте усилиями Михаила Костюкова. Однако "Арсенал" снова вышел вперед на 84-й минуте, Евгений Луценко забил в шестом мачте подряд и установил итоговый счет - 2:1. Форвард туляков был признан лучшим игроком матча.
В турнирной таблице "Арсенал" теперь занимает 8-е место, имея в активе 34 очка. У "Тамбова" 28 баллов и 14-я строчка таблицы.
Первушин: неприятный отрезок у нас после пандемии, никак не можем вырулить
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал поражение "Арсеналу" в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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