Встреча завершилась со счетом 1:1.
Главный тренер петербургской команды Сергея Семак прокомментировал тот факт, что его команда в нынешнем сезоне не сможет побить рекорд "Спартака" по количеству набранных очков за сезон.
"Спартак" в 1997 году набрал 73 очка и стал чемпионом. У "Зенита" сейчас в активе 66 очков, а до конца чемпионата осталось сыграть два тура.
"Не разочарованы. У нас другие задачи. Мы смотрим на состояние наших игроков, чтобы в последующих матчах все были свежими. Играть по два матча в неделю непросто. Поэтому о рекордах не думаем", - цитирует Семака Sport24.
"Зенит" и "Спартак" 19 июля сыграют в полуфинале Кубка России.
Семак прокомментировал тот факт, что "Зенит" лишился шансов побить рекорд "Спартака" по числу набранных очков
"Зенит" в 28-м туре чемпионата России на выезде сыграл вничью с "Ахматом".
Фото: ФК "Зенит"
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