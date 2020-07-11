Семак прокомментировал тот факт, что "Зенит" лишился шансов побить рекорд "Спартака" по числу набранных очков

"Зенит" в 28-м туре чемпионата России на выезде сыграл вничью с "Ахматом".
Фото: ФК "Зенит"
Встреча завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер петербургской команды Сергея Семак прокомментировал тот факт, что его команда в нынешнем сезоне не сможет побить рекорд "Спартака" по количеству набранных очков за сезон.

"Спартак" в 1997 году набрал 73 очка и стал чемпионом. У "Зенита" сейчас в активе 66 очков, а до конца чемпионата осталось сыграть два тура.

"Не разочарованы. У нас другие задачи. Мы смотрим на состояние наших игроков, чтобы в последующих матчах все были свежими. Играть по два матча в неделю непросто. Поэтому о рекордах не думаем", - цитирует Семака Sport24.

"Зенит" и "Спартак" 19 июля сыграют в полуфинале Кубка России.


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Теги: Семак Зенит Спартак
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