Парфенов: забей Панюков при 0:2 - можно было бы вернуться в игру

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: Матч ТВ
Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу "быков".

"Начали матч не очень убедительно. Потом смогли вернуться в игру, но разница в чем: соперник забивает, а мы не забиваем. У нас были моменты, но видно, что из-за плотного графика ребятам тяжело.

Забей Панюков при 0:2 - можно было бы вернуться в игру. Но мы не забиваем, а нам забивают", - сказал Парфенов в эфире Youtube-канала РПЛ.


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Теги: Парфенов Урал Краснодар
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