Парфенов: забей Панюков при 0:2 - можно было бы вернуться в игру

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

Фото: Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу "быков".



"Начали матч не очень убедительно. Потом смогли вернуться в игру, но разница в чем: соперник забивает, а мы не забиваем. У нас были моменты, но видно, что из-за плотного графика ребятам тяжело.



Забей Панюков при 0:2 - можно было бы вернуться в игру. Но мы не забиваем, а нам забивают", - сказал Парфенов в эфире Youtube-канала РПЛ.