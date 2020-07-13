Отметим, что Еремин является гендиректором "Агентства профессионального спорта".
Ранее в отставку был отправлен генеральный директор красно-белых Томас Цорн. Его место занял Шамиль Газизов, прежде работавший в "Уфе".
"Спартак" после 28 туров занимает 11 строчку РПЛ.
Источник: Sport24
Стало известно, кто может быть назначен новым спортивным директором "Спартака"
По информации СМИ, занять этот пост в московском клубе может агент Олег Еремин.
Фото: by.tribuna
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