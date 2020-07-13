Напомним, что в процессе изменения формата турнира на текущий розыгрыш Кубка России в регламенте была допущена ошибка. Из-за неё возникла необходимость проводить дополнительную жеребьёвку, чтобы определить хозяина полуфинала, ранее состоявшего из двух матчей.
Исполком принял решение провести матч на "Зенит Арене", поскольку на двух предыдущих стадиях турнира петербургская команда играла на выезде.
"Своим волевым решением переписать регламент нас лишили возможности проявить благородство и отдать игру в Питер. В Питере играть правильно, но не по регламенту. Жеребьевка, а ее даже не провели. Мерзко!" - написал Назаров в социальных сетях.
"Мерзко!" Актёр Назаров прокомментировал решение провести полуфинал Кубка в Петербурге
Известный актёр и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров поделился мнением по поводу решения провести матч полуфинала Кубка России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге.
Фото: "СЭ"
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