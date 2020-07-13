Николаев считает, что судья правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака"

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорные эпизоды в матче 28-го тура чемпионата России "Сочи" - "Спартак".
Матч ТВ
Напомним, "Сочи" обыграл "Спартак" со счетом 1:0.

"Мы видим единоборство Заболотного и Понсе. Голкипер в статическом положении выходит на мяч и ничего противоестественного не делает, кроме того, что пытается перекрыть большую площадь ворот. Он играет в мяч, а футболист "Спартака" в него врезается", - сказал Николаев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, в матче "Сочи" - "Спартак" в первом тайме Николай Заболотный столкнулся с нападающим красно-белых Понсе, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти и не прибегал к системе VAR.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Николаев Спартак Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Николаев считает, что судья правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака"
Тирни признан лучшим игроком "Арсенала" в июне
"СЭ": Деспотович стал игроком "Рубина"
Широков: целенаправленной травли "Спартака" нет 2
Источник: президент "Ростова" рассматривает возможность приобретения клуба в Европе 6
"Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает". Аджоев опроверг слухи о переговорах с Гончаренко 2
Сане провел первую тренировку в "Баварии"
Защитник "Краснодара" может стать одноклубником Головина в "Монако"
"Россия, мы снова увидимся". Деспотович опубликовал фотографию, на которой он подписывает контракт
Деспотович в течение недели подпишет контракт с клубом РПЛ
Агент Ерёмин прокомментировал информацию о его назначении в "Спартак"
Источник: Рахимов - главный претендент на пост наставника "Арсенала" 4
"Локо" - ЦСКА прокомментируют Генич и Моссаковский
"Мерзко!" Актёр Назаров прокомментировал решение провести полуфинал Кубка в Петербурге 13
РПЛ: один представитель "Уфы" сдал положительный тест на коронавирус 1
Стало известно, кто может быть назначен новым спортивным директором "Спартака" 5
Арустамян: Лапочкин прошел проверку на полиграфе после матча "Спартак" — "Локомотив" 7
"Краснодар" планирует усилиться Кварацхелией 3
Газизов опроверг информацию о встрече с Бердыевым 3
Юран: я не надеюсь, я знаю, что "Химки" будут играть в РПЛ 5
Дерби "Локомотив" - ЦСКА рассудит Турбин, Лапочкин на VAR матча "Сочи" и другие назначения 29-го тура 1
Карпин прокомментировал информацию о том, что его высказывание рассмотрит комитет по этике 11
РФС: в пятницу будут рассмотрены критика Карпина руководства РПЛ и жест в адрес болельщиков Кикнадзе 6
Отец Ерёменко: в следующем сезоне Роман будет готов сыграть 5
"Есть возможность зацепить". Кикнадзе - о возможной покупке Жоао Марио 1
"Не вижу оправданий циничному поведению Дзюбы". Бышовец - о том, что произошло в раздевалке "Зенита" 25
"Ростов" объявил о подписании полузащитника 2
Источник: Гайч и его агенты отклонили контрактное предложение ЦСКА 16
Стало известно, почему Еременко не играет за "Ростов" 4
Дешам: положение Гризманна в "Барселоне" меня не беспокоит
Все новости