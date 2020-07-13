Напомним, "Сочи" обыграл "Спартак" со счетом 1:0.
"Мы видим единоборство Заболотного и Понсе. Голкипер в статическом положении выходит на мяч и ничего противоестественного не делает, кроме того, что пытается перекрыть большую площадь ворот. Он играет в мяч, а футболист "Спартака" в него врезается", - сказал Николаев в эфире "Матч ТВ".
Напомним, в матче "Сочи" - "Спартак" в первом тайме Николай Заболотный столкнулся с нападающим красно-белых Понсе, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти и не прибегал к системе VAR.
Николаев считает, что судья правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака"
Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорные эпизоды в матче 28-го тура чемпионата России "Сочи" - "Спартак".
Матч ТВ
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