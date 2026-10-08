Мостовой прокомментировал слова Дивеева о "Спартаке": иногда несут такую чушь

"А почему у него ничего про ЦСКА не спросили? Я бы посмотрел тогда на его ответ.
Да меня уже в футболе ничего не задевает, тем более в нашем. У нас несут иногда такую чушь. Всё же построено на хайпе. Сегодня говорят одно, месяц проходит - они уже переоделись.Всё же быстро забывается у нас. Особенно у тех, которые сегодня целуют одну майку, а через неделю уже другую", - сказал Мостовой "Советскому спорту".
Ранее футболист "Зенита" Игорь Дивеев заявил, что не считает московский "Спартак" конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за золотые медали Российской Премьер-Лиги.
На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в девяти встречах. Команда Игоря Дивеева располагается на пятой строчке с 18 баллами в своем активе.