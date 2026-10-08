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"Надо комедию эту заканчивать". Бубнов высказался о завершении карьеры Дзюбы

Фото: ФК "Акрон"
Александр Бубнов не считает, что Артем Дзюба является самым лучшим игроком в российском футболе. Он отметил, что о нападающем мало кто будет вспоминать после завершения карьеры.

"Шума столько, сколько вокруг Месси. Ну хватит, надо комедию эту заканчивать. Отыграл? Молодец, иди. "Самый лучший футболист в российском футболе"… Да нет, я с этим не согласен.
Да, забил много, но он не самый лучший. Я тебе больше скажу, когда он закончит играть, о нём вообще вспоминать особо не будут. А если будут вспоминать, то вот этот случай с его видео", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Артем Дзюба начал свою карьеру в московском "Спартаке", дебютировав за основную команду в 2006 году. Суммарно в Российской Премьер-Лиге и Кубке России нападающий провел 509 матчей, забил 191 гол и отдал 110 результативных передач. За сборную России футболист оформил 31+16 в 56 встречах.

В начале октября Дзюба заявил, что завершил профессиональную карьеру.

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