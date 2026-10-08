"Надо комедию эту заканчивать". Бубнов высказался о завершении карьеры Дзюбы

"Шума столько, сколько вокруг Месси. Ну хватит, надо комедию эту заканчивать. Отыграл? Молодец, иди. "Самый лучший футболист в российском футболе"… Да нет, я с этим не согласен.Да, забил много, но он не самый лучший. Я тебе больше скажу, когда он закончит играть, о нём вообще вспоминать особо не будут. А если будут вспоминать, то вот этот случай с его видео", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".
Артем Дзюба начал свою карьеру в московском "Спартаке", дебютировав за основную команду в 2006 году. Суммарно в Российской Премьер-Лиге и Кубке России нападающий провел 509 матчей, забил 191 гол и отдал 110 результативных передач. За сборную России футболист оформил 31+16 в 56 встречах.
В начале октября Дзюба заявил, что завершил профессиональную карьеру.