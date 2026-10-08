"Смешно уже, честно". Мостовой - об Альбе в "Родине"

"Насколько перспективный специалист Альба? Что значит перспективный? Он же в "Ростове" уже был, всё показал.
Смешно уже, честно. Из одной команды убрали, прошло две недели, а уже в другую назначили.Плюс не забывайте, что он еще и в сборной работает. Наш футбол - это сказка сейчас. Тут вопрос к тем, кто таких людей убирает и назначает", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Джонатан Альба был назначен главным тренером московской "Родины" сегодня, 8 октября. Он подписал соглашение с клубом до лета 2028 года. Ранее, с зимы 2025 по сентябрь 2026 испанец возглавлял "Ростов".
Помимо этого Альба является главным аналитиком в национальной команде России.
На данный момент "Родина" занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 5 очков в 9 встречах.