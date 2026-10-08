Как пишет "Евро-Футбол.Ру", клуб планирует в ближайшее время начать переговоры о продлении контракта с 30-летним мексиканцем. Сам Чавес, как утверждается, также не настроен на уход и готов продолжить карьеру в России.
Нынешнее соглашение хавбека рассчитано до ближайшего лета. В "Динамо" он выступает с 2023 года, когда московский клуб заплатил за его переход 6,5 млн евро.
В текущем сезоне Чавес провёл восемь матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро.
В "Динамо" приняли решение по будущему Чавеса - источник
Московское "Динамо" намерено сохранить Луиса Чавеса в составе и готовит для полузащитника новое соглашение.
Фото: ФК "Динамо"