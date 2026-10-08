Экс-игрок сборной СССР: Дзюба - легенда, сопоставимая со Стрельцовым

"Он очень хорошо сыграл на чемпионате мира в 2018 году, подтвердил свой высокий уровень футболиста. Он оставил большой след в футболе. Пробивался к вершине сам, играя ещё в Томске.
Дзюба - легенда отечественного футбола. Сопоставимая легенда со Стрельцовым, потому что каждый соответствовал своему времени", - сказал Байдачный "Советскому спорту".
Артем Дзюба является обладателем четырех кубков РПЛ, трех Кубков России и четырех Суперкубков России. Форвард провел за сборную России 56 матчей, забил 31 гол и отдал 16 результативных передач.
Эдуард Стрельцов на протяжении всей карьеры выступал за московское "Торпедо". Вместе с клубом он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР. За сборную страны нападающий оформил 23+19 в 35 встречах.